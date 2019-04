H PwC, μακροχρόνιος συνεργάτης σε παγκόσμιο επίπεδο της SAP, υποστήριξε ως Leader Sponsor το συνέδριο SAP Now Athens 2019 που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου με θέμα “Back to Human. Explore the Future of Intelligence”.

Το συνέδριο είχε ως επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα, και το πως η τεχνολογία διαμορφώνει τον τρόπο που ζούμε, επικοινωνούμε, και σκεφτόμαστε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως εργαλείο που βελτιώνει την καθημερινότητά μας, βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, πάντα με σεβασμό προς την ανθρώπινη φύση.

Η PwC κατέχει σημαντική εμπειρία σε έργα που φέρνουν κοντά την τεχνολογία με τον άνθρωπο μέσω της ανάπτυξης και της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ευθυγράμμιση με τα απαιτούμενα της ψηφιακής εποχής και τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Gabriele Indrieri, Director SuccessFactors Competence Center Lead (Europe), PwC Ιταλίας, παρουσίασε την εφαρμογή “Retail Learning Experience” που έχει αναπτύξει η PwC. Αξιοποιώντας την τεχνολογία SAP και βασισμένη στην εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση της PwC, η εφαρμογή απαντάει δυναμικά στις προκλήσεις εκπαίδευσης στον κλάδο της λιανικής.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή “Retail Learning Experience” αποτελεί επέκταση του SuccessFactors Learning Management System που βασίζεται στην πλατφόρμα SAP Cloud και έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες εκπαίδευσης των συνεργατών και των διευθυντών των καταστημάτων λιανικής παρέχοντάς τους μία εύκολη "on click to content" εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η εφαρμογή “Retail Learning Experience” της PwC είναι στην πραγματικότητα μια διαδικτυακή, “Netflix like” και εύκολα διαχειρίσιμη εφαρμογή εκπαίδευσης για τον χώρο της λιανικής.

Η διαχείριση του ταλέντου, καθώς και η διαχείριση της γνώσης, σύμφωνα με την PwC, θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό, ώστε να αποτελεί για αυτόν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το SAP SuccessFactors και οι πρόσθετες εφαρμογές, δίνουν αυτή τη δυνατότητα στις εταιρείες, συγκεντρώνοντας όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της εμπειρίας μάθησης, σε μία και μοναδική πλατφόρμα. Ενισχύεται έτσι η αποτελεσματικότερη τοποθέτηση των κατάλληλων εργαζομένων, με τις κατάλληλες ικανότητες, στις κατάλληλες θέσεις.

O κος Gabriele Indrieri, Director, SuccessFactors Competence Center Lead (Europe) της PwC Ιταλίας σχολίασε: «Η φετινή ετήσια μελέτη της PwC “Global Consumer Insights Survey (GCIS)” - η οποία συγκεντρώνει τις γνώμες περισσότερων από 21.000 καταναλωτών - επικεντρώνεται στον δείκτη RoX, Return on Experience: πρόκειται για ένα “μείγμα” μεταξύ της εμπειρίας του καταναλωτή (Customer Experience - CX) και εκείνης του εργαζομένου (Employee Experience - EX) ως βασικοί παράγοντες στήριξης της ανάπτυξης του κλάδου λιανικής. Σε αυτή τη βάση και με στόχο την απλοποίηση της εμπειρίας εκπαίδευσης για τον κλάδο, χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία SAP και δημιουργήσαμε μία πρωτοπόρο εφαρμογή για τα στελέχη της λιανικής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε πέρα από την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, τη δημιουργία μιας πραγματικά ευχάριστης εκπαιδευτικής εμπειρίας».

Επιπλέον η SAP απένειμε πρόσφατα δύο “Pinnacle Awards” στην PwC: Tο βραβείο “SAP SuccessFactors Partner of the Year – Large Enterprise” και το βραβείο “SAP S/4 HANA Public Cloud Partner of the year”. Τα “Pinnacle Awards” είναι τα σημαντικότερα βραβεία που απονέμει η SAP στους συνεργάτες της ενώ οι συγκεκριμένες βραβεύσεις είναι πολύ σημαντικές καθώς αναδεικνύουν τη συμβολή της PwC στον ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων ετών ως αποτέλεσμα της δέσμευσης μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επιτυχία των πελατών μας, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που προκύπτουν από την συνεργασία της PwC με την SAP.

Ο κ. Γιώργος Ναούμ, Partner, Technology Leader της PwC Ελλάδας, πρόσθεσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και πραγματικά αποδοτικής συνεργασίας μας με τη SAP, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η απονομή στην PwC των δύο Pinnacle βραβείων. Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι η πελατοκεντρική μας προσέγγιση σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη γνώση μας πάνω στη τεχνολογία SAP και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, μας κάνει τον ιδανικό συνεργάτη για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό των εταιριών με τη βοήθεια των SAP εφαρμογών».