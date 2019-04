Ο κ. Κανινής, COO της Softomotive πρόσθεσε, «Η Softomotive διπλασίασε το ανθρώπινο δυναμικό της το προηγούμενο οικονομικό έτος προκειμένου να ανταποκριθεί στους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της και θα το υπερδιπλασιάσει και το τρέχον έτος. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας παράλληλα με την ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη των ανθρώπων μας. Η Ελλάδα παραμένει κομβική για εμάς και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παρουσία μας εδώ παρόλο που το επιτελικό μας κέντρο μεταφέρθηκε στο Λονδίνο. Παράλληλα έχουμε ενισχύσει την παρουσία μας στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη με νέα γραφεία στο One World Trade Center καθώς και σε Βοστώνη και Όστιν. Συνεχίζουμε την ανάπτυξη της παρουσίας μας στην Ινδία, ενώ έχουμε πλέον παρουσία σε Ντουμπάι, Ρωσία, Ν. Κορέα και εξετάζουμε την προοπτική ανοίγματος γραφείων σε κομβικά σημεία στην Ηπειρωτική Ευρώπη, την Ασία και τον Ειρηνικό» .

Ο κ. Σταυρόπουλος CEO της Softomotive σημείωσε, «Παρά τα σημαντικά οφέλη που έχει προσφέρει έως σήμερα ο συμβατικός τρόπος υλοποίησης του RPA, υπάρχει τεράστιο περιθώριο μεγιστοποίησης τους, αν ο τρόπος αυτός αλλάξει . Στη Softomοtive πιστεύουμε, παρέχουμε και υλοποιούμε μια νέα ανθρωποκεντρική προσέγγιση για το RPA, την οποία ονομάζουμε People 1st approach for RPA . Αυτός ο εντελώς διαφορετικός τρόπος ξεκινάει από τον εργαζόμενο δίνοντας του τη δύναμη και τη γνώση να καινοτομήσει αυτοματοποιώντας τις καθημερινές εργασίες του με τη βοήθεια ενός ψηφιακού βοηθού. Με άλλα λόγια ο RPA τρόπος της Softomotive βάζει τον άνθρωπο μπροστά από τα ρομπότ» .

