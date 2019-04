Τα σεμινάρια του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις 13 Μαΐου 2019, στο The Met Hotel, και παρέχονται δωρεάν σε όλους τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και HO.RE.CA. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της σελίδας: metrocashandcarry.gr/mazi

More in this category: