Θυμηθείτε ακόμη να γραφτείτε σήμερα στο πρόγραμμα πιστότητας My Praktiker και με κάθε αγορά κερδίστε πόντους και απολαύστε μοναδικά προνόμια . Το MyPraktiker App είναι συμβατό με λειτουργικά ios και android και η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω των καταστημάτων (στα tablets που υπάρχουν διαθέσιμα ή στα Info Kiosks), μέσω του praktiker .gr και απευθείας μέσω του App.

Τόσο πριν όσο με έπειτα από την Ημέρα Κήπου, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τον πλούσιο Κατάλογο Κήπου Praktiker που μέσα σε 132 σελίδες προτείνει τις πιο φρέσκιες ιδέες και είναι βέβαιο ότι θα σας δώσει έμπνευση για τη διαμόρφωση των εξωτερικών σας χώρων. Είτε είστε λάτρεις της all time classic διακόσμησης , είτε είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε πιο τροπικό στυλ , στα καταστήματα Praktiker και στο praktiker.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σαλόνια κήπου για να απολαμβάνετε με άνεση τον πρωινό σας καφέ ή να πίνετε το ποτό σας με καλή παρέα, έπιπλα από διαφορετικά υλικά σε μοναδικά μοτίβα και χρώματα, διακοσμητικά για όλα τα γούστα, γλάστρες και σπόροι που θα φέρουν το φυσικό στοιχείο σπίτι σας, επώνυμα εργαλεία χειρός και μηχανήματα κήπου για να διαμορφώσετε τον χώρο σας όπως τον φαντάζεστε και πολλά ακόμη περιμένουν να τα ανακαλύψετε στο κατάστημα Praktiker της επιλογής και στο www.praktiker.gr .

More in this category: