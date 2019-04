«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αναλάβαμε το συγκεκριμένο έργο, με το οποίο παρέχουμε στην Canon υπηρεσίες εξυπηρέτησης καταναλωτών και Εταιρικών πελατών, οι οποίες φιλοξενούνται στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Ιωάννης Τουρκομάνης, President of Continental Europe, Middle East & Africa του Ομίλου Teleperformance. «Θεωρούμε ότι η επιτυχία του έργου στηρίζεται στην υψηλή εξειδίκευση, πείρα και τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει, στην κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας διεθνών ομίλων με τους πελάτες τους».

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του κ. Hans van den Heuvel, Director Customer Support Canon Europe Ltd, ο οποίος εξήρε το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρείχε όλο αυτό το διάστημα το κέντρο. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το κέντρο ανταποκρίνεται άριστα στο σκοπό του, ενώ διαπίστωσε ότι τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και οι διαδικασίες που ακολουθούνται ανταποκρίνονται άριστα στις υψηλές προδιαγραφές που είχαν εξ’αρχής τεθεί ως προϋπόθεση της λειτουργίας του στην χώρα μας.

More in this category: