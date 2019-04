Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. (Astir) αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας με ιστορία άνω των 50 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε σε πολυτελή προορισμό παγκοσμίου βεληνεκούς. Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένων της ανακαίνισης του ξενοδοχείου ως Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, της αναβάθμισης της Astir Marina, της Astir Beach, της ανάπτυξης έως και 13 πολυτελών κατοικιών, καθώς και της δημιουργίας πάρκου αναψυχής. Εξαγοράστηκε τον Οκτώβριο του 2016 από το Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, σε μια συναλλαγή που αποτίμησε το μ/κ της εταιρείας στα 444 εκατ. ευρώ. Η Jermyn Street, υπό την καθοδήγηση της AGC Equity Partners με έδρα το Λονδίνο, αποτελεί επενδυτικό fund στο οποίο μετέχουν δύο κρατικά κεφάλαια του Abu Dhabi και του Kuwait, καθώς και η τουρκική Dogus Group, που παραμένει στο μετοχικό σχήμα της Jermyn Street παρά τα μέχρι στιγμή σενάρια.

To ξενοδοχείο περιλαμβάνει επίσης υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις συνεδρίων και εκδηλώσεων, ενώ ένα σύγχρονο ελικοδρόμιο είναι επίσης διαθέσιμο για τις ανάγκες των πιο απαιτητικών επισκεπτών.

Το νέο ξενοδοχείο λειτουργεί πλέον ως ενιαία μονάδα υπό τη διαχείριση της Four Seasons, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας για τον επισκέπτη, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία ολόκληρης της Μεσογείου.

«Η επένδυση της Astir, που υπολογίζεται να ανέλθει πάνω από 650 εκ. ευρώ, συνιστά το μεγαλύτερο τουριστικό έργο που υλοποιείται αυτήν τη στιγμή στη χώρα και τοποθετεί την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη του υψηλού τουρισμού, μέσω και της παρουσίας της Four Seasons, για πρώτη φορά στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Στέλιος Κουτσιβίτης. Τόνισε, δε, ότι ήδη – πέρα από την εξαγορά - έχουν επενδυθεί 140 εκατομμύρια στις ανακαινίσεις των μονάδων και των υπαίθριων χώρων, ενώ επίκειται την επόμενη διετία ένα πρόγραμμα επένδυσης περίπου 30 εκατομμυρίων στην αναβάθμιση της μαρίνας και την κατασκευή των 13 πολυτελών κατοικιών που γίνονται στο χώρο της κατεδαφισθείσας μονάδας «Αφροδίτη». Μάλιστα για τη μαρίνα αναμένεται μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2019 η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Επίσης, έως το καλοκαίρι του 2020 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανακαίνιση της Astir Beach, με νέες υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της εμβληματικής ταυτότητάς της, θέτοντας νέες προδιαγραφές ποιότητας. Ήδη από το Μάιο πάντως η εμβληματική παραλία θα έχει ανανεωμένες υπηρεσίες που αναμένεται να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης.

«Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που το όραμά μας για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου προορισμού πολυτελείας παίρνει σάρκα και οστά. Η ανάπλαση του Αστέρα αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύνθετα έργα αξιοποίησης ακινήτων, που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και στην ενδυνάμωση της θέσης της χώρας στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με την κορυφαία εταιρεία πολυτελών ξενοδοχείων παγκοσμίως και είμαστε βέβαιοι ότι και με την υπογραφή της Four Seasons θα προσδώσουμε μια νέα προοπτική για τον τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα» υπογράμμισε ο Στέλιος Κουτσιβίτης.

Βέβαια το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens αποτελεί ένα μεγάλο όπλο της καναδικής αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων FourSeasons καθώς λόγω της τοποθεσίας είναι μοναδικό. Επίσης, όπως είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., Στέλιος Κουτσιβίτης, είναι το πρώτο ξενοδοχείο resort στη Νότια Μεσόγειο του ξενοδοχειακού κολοσσού πολυτελείας και αναμένεται να προσδώσει μια νέα προοπτική για τον τουρισμό πολυτελείας στη χώρα.

Όπως ανέφερε σε εκδήλωση για τα ΜΜΕ ο γενικός διευθυντής του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Σαμ. Ιωαννίδης, η νέα μονάδα φιλοδοξεί να γίνει το living room της Αθήνας, καθώς διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες που είναι ανοικτές στον κόσμο. Μάλιστα η διοίκηση προσδοκά λόγω της μεγάλης γκάμας υπηρεσιών να αντλήσει έσοδα πέρα από τον τουρισμό πολυτελείας κι από την καθημερινή χρήση των υπηρεσιών εστίασης, αναψυχής κτλ από τους Αθηναίους. Σημειώνεται ότι ο νέος Αστέρας διαθέτει spa υψηλής αισθητικής, οκτώ εστιατόρια και μπαρ. Μάλιστα όπως αναφέρθηκε, οι Αθηναίοι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα πλημμύρησαν τον χώρο. Αναφέρθηκε δε ότι ειδικά σε μια σειρά από εστιατόρια και καφέ οι τιμές, δοθείσης της ποιότητας, είναι προσιτές. Βέβαια τα δωμάτια που ξεκινούν από τιμές της τάξης των 350 ευρώ φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη που βέβαια συνδέονται με μοναδικές υπηρεσίες και υποδομές. Έτσι π.χ. η προεδρική σουίτα των 260 τ.μ. έχει τιμή στα 16.000 ευρώ αλλά βέβαια υπάρχει και η βασιλική με 600 και πλέον τ.μ. με τιμή πολλαπλάσια.

Με φιλοδοξία να συνεχίσει την μεγάλη παράδοση του Αστέρα ως προορισμού αστέρων και σημείο αναφοράς της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, αλλά και της κοινωνικής ζωής της Αττικής, άνοιξε τις πύλες του ήδη από τα τέλη Μάρτη το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

