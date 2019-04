Η κα. Cherdchan Arunrat , Διευθύντρια του Thailand Board of Investment, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, παρουσίασε το οικονομικό περιβάλλον της Ταϊλάνδης και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το διεθνές εμπόριο αντιπροσωπεύει το 122% του ΑΕΠ της. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ανθεκτική, φθάνοντας το 4,6% του ΑΕΠ το 2018. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κυβέρνησης, αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομία, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις της χώρας, μέσω της ανάπτυξης σιδηροδρομικών, οδικών και αερολιμενικών υποδομών. Η Σιγκαπούρη, από την άλλη πλευρά, έχει ισχυρή οικονομία το ΑΕΠ της οποίας αυξήθηκε κατά 2,9% το 2018 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2019 και κατά 2,7% το 2020. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Σιγκαπούρη είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, ενώ η ανεργία από τις χαμηλότερες παγκοσμίως. Οι βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης της χώρας είναι το φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό σύστημα και οι δυνατές εξαγωγικές επιδόσεις που αντιπροσωπεύουν το 180% του ΑΕΠ.

