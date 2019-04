«Η συνεχής δυνατότητα για μάθηση και εξέλιξη αλλά και η ασφάλεια που αισθάνομαι ότι η εργασία μου και η προσπάθειά που κάνω αναγνωρίζεται, είναι αυτό που κάνει για μένα την Coca-Cola Τρία Έψιλον να ξεχωρίζει», εξηγεί η Φιλίππα Τσιλίκα, Customer Marketing Specialist της Coca-Cola Τρία Έψιλον και «εκπρόσωπος» της Γενιάς Υ στην εταιρεία.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Γενιά Υ είναι μία από τις πιο απαιτητικές γενιές στην αγορά εργασίας. Είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1980 έως και το 2000 και αποτελεί αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα, το πολυπληθέστερο και πιο παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας. Μία δυναμική γενιά που έχει μεγαλώσει σε μία περίοδο εντυπωσιακών τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και μέσα στα χρόνια μίας σοβαρής οικονομικής κρίσης, διαμορφώνοντας έτσι τις δικές της προτεραιότητες στην αναζήτηση του ιδανικού εργοδότη.

Ποιες είναι αυτές; Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που παρέχει μία εταιρεία, το πακέτο αμοιβών, η ενδιαφέρουσα και προκλητική εργασία, η ασφάλεια, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά και η κοινωνική ευαισθησία και η φήμη. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργοδότη από τη Γενιά Υ, σύμφωνα και με την ετήσια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το kariera.gr σε συνεργασία με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε αυτή την έρευνα η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδεικνύεται για 5η συνεχή χρονιά στους εργοδότες επιλογής για τη Γενιά Υ. Οι δυνατότητες για μάθηση και γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη, η ολοκληρωμένη στρατηγική παροχών και αμοιβών της εταιρείας στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και η εργασία για ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων χωρίς αντίστοιχο στην αγορά, της δίνουν το προβάδισμα. «Όταν με ρωτάνε πού εργάζομαι, νιώθω υπερήφανη να λέω ότι εργάζομαι στην Coca-Cola Τρία Έψιλον. Γιατί ανήκω σε μία εταιρεία που έχει ένα πολύ δυναμικό χαρτοφυλάκιο και ένα εργασιακό περιβάλλον νεανικό και φιλικό στο οποίο θέλεις να έρχεσαι ευχάριστα κάθε μέρα», εξηγεί η Φιλίππα.

Σε μία εταιρεία, όπου πάνω το 50% των 1500 εργαζομένων ανήκει στη Γενιά Υ, οι 5 λόγοι που την κάνουν εργοδότη επιλογής είναι σαφείς:

1. Αναζητά ανθρώπους με δυνατότητες και τους βοηθάει να ανακαλύψουν πού μπορούν να φτάσουν

Πρόσφατα προχώρησε στην ενίσχυση της ομάδας πωλήσεων με 165 προσλήψεις. Πέρυσι, το 36% των νέων που είχαν εποχικές θέσεις ανέλαβαν οργανικές θέσεις στην εταιρεία. Επιπλέον πολλοί εργαζόμενοι, που ξεκίνησαν σε εποχικές θέσεις πωλήσεων, έχουν ήδη εξελιχθεί σε σημαντικές θέσεις στον οργανισμό. Με το πρόγραμμα Rise Management Trainee εδώ και 29 χρόνια προετοιμάζει τα επόμενα στελέχη της εταιρείας για το μέλλον. Προσφέρει ταχεία εξέλιξη, καθοδήγηση, εφόδια και σύγχρονα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να δημιουργούν, να αναπτύσσονται έμπρακτα και να διαμορφώνουν την πορεία που ονειρεύονται. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Μαΐου.

2. Είναι ένας αξιόπιστος εργοδότης και οι άνθρωποί της νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που η προσπάθεια ανταμείβεται

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μη-αλκοολούχων ποτών, η 7η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας και μία από τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, με 50 χρόνια δραστηριότητας στη χώρα. Η εταιρεία απασχολεί 1.500 εργαζόμενους, με ταλέντο και δεξιότητες, που καθημερινά θέλουν να γίνονται καλύτεροι και παράλληλα, να πετύχουν μία θετική διαφορά στην κοινωνία με τη δραστηριότητά τους. Οι άνθρωποί της καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων: χειριστές παραγωγής, υπεύθυνοι ποιότητας, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, εργαζόμενοι στην οικονομική διεύθυνση, το τμήμα marketing και τη διεύθυνση πωλήσεων. Είναι αυτοί που την έχουν κατατάξει ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους εργοδότες στη χώρα (Best Workplaces 2018). Παράλληλα, είναι και εργοδότης επιλογής για τη γενιά Υ (έρευνα GEN Y, kariera.gr), αποτελώντας έτσι τη μοναδική εταιρεία του κλάδου τροφίμων και ποτών που βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δεκάδα των δύο σημαντικότερων ερευνών για το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας.

3. Έχει ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας με παροχές που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων της καλύτερη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενδιαφέρεται για το πώς αισθάνονται οι άνθρωποί της καθημερινά στο γραφείο, στην αγορά και στις μονάδες παραγωγής. Για αυτό και υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη συνεχή ενίσχυση του εργασιακού της περιβάλλοντος, που εμπλουτίζονται διαρκώς με την ενεργή συμμετοχή και γνώμη των εργαζομένων της. Επιπλέον, ως κορυφαίος εργοδότης, προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών και ένα αξιοκρατικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποί της νιώθουν σιγουριά, ασφάλεια και ότι οι προσπάθειές τους ανταμείβονται. Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, η επαγγελματική επιτυχία είναι το αποτέλεσμα μίας ισορροπημένης ζωής. Γι’ αυτό, παρέχει στους ανθρώπους της, τις δραστηριότητες, αλλά και τον χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν όλα όσα αγαπούν. Η εταιρεία έχει λανσάρει πρωτοπόρα προγράμματα για την Ελλάδα, όπως το Flexy Life, που επιτρέπει ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι σε ρόλους γραφείου να δουλεύουν από το σπίτι κάποιες μέρες της εβδομάδας, αλλά και στηρίζει την οικογένεια και τον χρόνο με αυτήν, παρέχοντας επιπλέον ημέρες άδειας για νέους γονείς.

4. Τα προϊόντα της είναι συνδεδεμένα με στιγμές χαράς και διασκέδασης και το ίδιο κλίμα δημιουργείται καθημερινά μεταξύ των εργαζομένων στην εταιρεία

Mέσα από την πλατφόρμα Be Well οργανώνονται, με τη συμβολή των ίδιων των εργαζομένων, δραστηριότητες που στοχεύουν στην τόνωση, την ευεξία και την ευημερία τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνεται η ενέργεια και η θετική διάθεσή τους, σε ένα περιβάλλον που προοδεύει συνεχώς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δράσεις όπως η «Ημέρα Οικογένειας», εσωτερικά πρωταθλήματα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, προγράμματα αναγνώρισης και επιβράβευσης με βάση τις αξίες της, αλλά και τα Engagement Days, ημέρες ειδικά αφιερωμένες στην ομάδα όπου χτίζονται δυνατές εμπειρίες και αναμνήσεις.

5. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον πιστεύει στους ανθρώπους και κάνει τα πάντα για να τους ενδυναμώνει να πηγαίνουν μπροστά.

Η εταιρεία φροντίζει ώστε οι άνθρωποί της να εξελίσσονται και να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα. Υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγι¬κή ταχείας εξέλιξης και ανάπτυξης των ανθρώπων της, με στοχευμένα και μακροχρό¬νια πλάνα καριέρας, ατομικά πλάνα ανάπτυξης και εμπλοκή τους σε σημαντικά projects του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει και τα πρωτοποριακά προγράμματα Fast Forward. Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων που στοχεύουν στην ταχεία επιτάχυνση της ανάπτυξης ταλέντων και στην προετοιμασία τους σήμερα, για τον επόμενο ηγετικό τους ρόλο στην εταιρεία. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν όλα τα επίπεδα ηγεσίας, προσφέροντας στον καθένα ξεχωριστά τα εφόδια που χρειάζεται, για να αναπτυχθεί. Το 85% των ρόλων ευθύνης καλύπτονται εσωτερικά, μέσω προαγωγών και περίπου 15 στελέχη της εταιρείας κάθε χρόνο αναλαμβάνουν ρόλους στον ευρύτερο Όμιλο και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά για να χτίσει το μέλλον της στην Ελλάδα. Με το Πρόγραμμα Youth Empowered, προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, σε νέους 18-30 ετών. Το Youth Empowered αποτελεί το πιο ευρύ, ανοιχτό και δωρεάν πρόγραμμα του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, έχοντας προσφέρει δεξιότητες, καθοδήγηση και επαγγελματική δικτύωση σε περισσότερους από 6.000 νέους σε όλη τη χώρα.