Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Marfin Investment Group (MIG) γνωστοποίησε πως ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση στην Vibrana Holdings του συνόλου των μετοχών που κατείχε η θυγατρική της, MIG Leisure Ltd, στην εταιρεία Cyprus Tourist Development Public (CTDC), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus.

