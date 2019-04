Η εταιρεία κυρίως δραστηριοποιείται στην εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ. Ήδη υπάρχουν συμβόλαια αποκλειστικής διάθεσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο για συλλογές προϊόντων των εταιρειών COCCINELLE, GUESS BY MARCIANO, NICE THINGS, GUESS, RELISH, US POLO, ZEYBRA, ERMENEGILDO ZEGNA, GEORGIA & JOHNS, KOCCA, FRACOMINA, XT, EFFEK, BORA BORA, ROBERTA BIAGI. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.022.051,83 για την χρήση 2018 και αντίστοιχα στο ποσό των 2.021.549,97 ευρώ για την χρήση 2017. Τα μικτά κέρδη της χρήσης 2018 ανήλθαν στο ποσό των 461.480,84 και αντίστοιχα στο ποσό των 694.312,81 για την χρήση 2017.

