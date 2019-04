Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (η Πανγαία) και η Invel Real Estate (Invel) ανακοίνωσαν σήμερα ότι η εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, στην οποία η Πανγαία κατέχει ποσοστό 90% και ο Όμιλος της Invel ποσοστό 10%, ολοκλήρωσε την απόκτηση του 98% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Public Company Limited (CTDC) έναντι συνολικού τιμήματος €55,5 εκατ. Η Vibrana προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά της για απόκτηση του 100% των μετοχών της CTDC.

More in this category: