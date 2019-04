Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε την τάση που τις τελευταίες σεζόν δείχνει να κυριαρχεί στην παγκόσμια μόδα και στο στιλ των key-influencers, αυτή θα ήταν αναμφίβολα το Athleisure. Το αθλητικό στιλ με ένα chic twist έχει βρει πλέον τη θέση του στην καθημερινότητά μας και, ακόμα πιο έντονα, στην γκαρνταρόμπα μας. Η απελευθερωτική αίσθηση να συνδυάζεις τα αγαπημένα σου sneakers με τα πάντα – από φόρμες και παντελόνια μέχρι φορέματα, φούστες και κοστούμια, με το στιλιστικό αποτέλεσμα να παραμένει κομψό και classy, φαίνεται πως έχει γίνει το νέο must στα καθημερινά outfits για κάθε λάτρη του στιλ. Το αποδεικνύουν άλλωστε τα στατιστικά, αφού το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα του www.GLAMI.gr απάντησε ότι πλέον, επιλέγει το athletic chic στοιχείο για κάθε ώρα της ημέρας και όχι αποκλειστικά για τις προπονήσεις στο γυμναστήριο. Ο λόγος; Όλα είναι θέμα άνεσης, σύμφωνα με το 89% των ερωτηθέντων.

