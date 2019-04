Mε κεντρικό μήνυμα «Eλλάδα Νέα Πύλη προς την Ευρώπη», δεκατρείς δυναμικές εταιρίες του κλάδου των logistics θα συμμετάσχουν φέτος στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη διεθνή έκθεση για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, transport logistic, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στο Μόναχο.

