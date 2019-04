Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 02.05.2019, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Αβαξ Ανώνυμη Εταιρεία - Εργοληπτική - Τουριστική - Εμπορική - Βιομηχανική - Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων», με διακριτικό τίτλο «Αβαξ ΑΕ». Στην Αγγλική γλώσσα, η νέα επωνυμία αποδίδεται αντίστοιχα ως “Avax Societe Anonyme - Contracting - Touristic - Commercial - Industrial - Building Materials and Equipment και ο διακριτικός τίτλος ως Avax SA”.

