Μέλη της Βραζιλιάνικης Συνομοσπονδίας Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού της πολιτείας της Santa Catarina (Fecommercio SC, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado Santa Catarina) επισκέφθηκαν την Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ βραζιλιανικών εταιρειών της συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και ελληνικών εταιρειών. Οι εκπρόσωποι των συνολικά εννέα εταιρειών από τη Βραζιλία που συμμετείχαν στην αποστολή συναντήθηκαν με περισσότερες από 30 ελληνικές εταιρείες από τους κλάδους των Τροφίμων και Ποτών και του Τουρισμού, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

More in this category: