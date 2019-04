To μεικτό κέρδος του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε για τη 2018 σε 20,9% και 19,1%, αντίστοιχα έναντι 20,3% και 18,2% της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης.

More in this category: