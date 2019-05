-Με την BE Business Exchanges του Ομίλου της Eurobank και την Crowel SOL στο έργο «MyBusiness» που στηρίχθηκε στην τεχνολογία PYLON και με στόχο να προσφέρει στους χρήστες του πρόσβαση σε υπηρεσίες ομογενοποιημένης λογιστικής και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό αυξανόμενα οικονομικά οφέλη.

Βιανέξ, Coco Mat, Air Liquide Hellas, Εργοσε, Uni – Pharma, Mothercare, Bed & Bath, Sheraton Rohdes, Belvedere Hotel Crete, Σπανός Εμπορία Αυτοκίνητων, Tsakos Columbia Shipmanagement, Seaworld Management, Esa Security Solutions, Fgs Security, Dust N Cream, Vitom, Σουρωτή, Arcalia, Μύλοι Παπαφίλη, Open Beyond Tv, Αρβανιτιδης Γραφικες Τεχνες, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γελασάκης Τουριστική, Lmw, Figura, Καούσης ΑΕ, Σιούφας & Συνεργάτες, Ανδρικόπουλος Ν. & Συνεργάτες, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών.

Καφεκοπτεία Λουμίδη, Navy & Green, Παναθηναϊκός Α.Ο., Κύκνος, Audeca, Παΐρης, Ελληνογερμανική Αγωγή, BioFarm, Gisakis Group, Sugar Word, Sweet Heart, Phytorgan, Veneta Cucine, Rivimetal, Falcon, Σκούρας ΑΕ, Ηλιακή Ελαιουργία, Domaine Claudia Papagianni, Time Center, Libero Group, Canaves Oia Hotel, Κτήμα Αργυρού, Bark Bakery, Stand Art Design, Olive Leaf Products, PD Neurotechnology, Quality Fashion Brands Exclusive, Niki Inox, Βότομος ΑΕ, Uniqueplast, Οινοποιία Ζίτσα, Σχολή Μωραΐτη ΑΕ, Porto Veneziano Hotel, Ένωση Αγροτικών Συν/μών Νάξου, Ελληνικές Αλυκές, Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε, Astoria Hotel, Ε.ΚΑ.Τ. ΜΠΕΤΟΝ, Arxitex, Philoxenia Hotel, Sunseeker Hellas, GTSA – Ταχμιντζόγλου, Forum SA, Vielfys, Solartech, 3Δ Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε, Panionios Official Store, Rednet, Aria Hotels

