Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού καταξιωμένων προμηθευτών λογισμικού, η SuMiTB επέλεξε το Acumen net αξιολογώντας ό,τι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της τράπεζας, με τις front office υποστηρικτικές λειτουργίες του και το μεγάλο πλήθος των εργαλείων financial instruments που είναι διαθέσιμα καλύπτοντας όλο το φάσμα των FX, MM, Securities, OTC derivatives καθώς και Exchange Traded derivatives. Σημειωτέον, ότι η αποτίμηση σύνθετων financial instruments ενημερώνεται στο back office ώστε να επιτευχθεί ορθή λογιστική απεικόνιση του P & L.

