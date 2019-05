Oι Sisters Of The Leaf Greece & το Habanos Club Greece, υποδέχονται την νέα σειρά πούρων Partagás Linea Maduro No.1, No.2 & No. 3 στις 8 Μαΐου, σε μία φαντασμαγορική ανοιξιάτικη εκδήλωση στο ανακαινισμένο και ανανεωμένο Golf της Γλυφάδας.