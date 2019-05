Ο Δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος , Associate Professor of Digital Business στo Alba παρουσίασε το τοπίο στην τεχνολογία λέγοντας ότι η εκθετική αλλαγή είναι απατηλή, υπό την έννοια ότι είναι διαρκώς επιταχυνόμενη, ενώ αναφέρθηκε στην αποϋλοποίηση και την αποχρηματοποίηση που έχει ήδη επιφέρει, κάτι που απαρχαιώνει πολύ γρήγορα τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει νέες αγορές. Αποδαιμονοποιώντας την τεχνολογία ο κ. Μυλωνόπουλος σχολίασε: «Από μόνη της, η τεχνολογία δεν έχει τίποτα κακό. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε τις επιχειρήσεις μας είναι πολύ μηχανιστικός, γι’ αυτό και πλέον –όλο και περισσότερο– δίνεται το προβάδισμα στη φαντασία. Οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί –αυτοί που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, που επιλύουν προβλήματα, που θέλουν να μαθαίνουν– αυτοί είναι τα ταλέντα που προσπαθούμε να προσελκύσουμε στις επιχειρήσεις μας, στη χώρα μας, αν θέλουμε να παραμείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις. Κι αυτός επίσης είναι ο λόγος για τον οποίο στο Αlba επιμένουμε τόσο πολύ να ανανεώνουμε τα προγράμματά μας. Γιατί σε αυτό τον κόσμο, ό,τι καλύτερο διαθέτουμε είναι η ικανότητά μας να ξεχνάμε ό,τι γνωρίζαμε ως τώρα, και να αποκτούμε διαρκώς νέες δεξιότητες».

Στη συνέχεια παρουσίασε την ατζέντα της εκδήλωσης παρουσιάζοντας τους ομιλητές Νίκο Μυλωνόπουλο, Καθηγητή Digital Business, και Μάρκο Ζαχαριάδη , Associate Professor of Information Systems στο Warwick Business School.

Την πρώτη του εκδήλωση πραγματοποίησε τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» το Αlba Digital Αcademy , του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece, με την παρουσία σημαντικών καλεσμένων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο.

Με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου εγκαινίασε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, το Alba Digital Academy, μία «ακαδημία» μάθησης, που επιχειρεί να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες των επιχειρηματικών στελεχών και των επιχειρήσεων.

More in this category: