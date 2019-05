Ήδη πάντως η στρατηγική συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με τη Νηρεύς καλπάζει. Από το 2004, οπότε και ξεκίνησε, οι συνολικές πωλήσεις ψαριών στο δίκτυο ανέρχονταν στους 250 τόνους, ενώ το 2018, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1700 τόνους. Σημειώνεται δε πως οι πωλήσεις της Νηρεύς προς την ΑΒ Βασιλόπουλος, αποτελούν το 7,5% του συνολικού κύκλου εργασιών της, ενώ η όλη τάση είναι ανοδική, καθώς η διατροφική κουλτούρα των Ελλήνων έχει μέσα της σε ισχυρό βαθμό τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας πλέον (2 στα 14 κιλά ψαριών της per capita κατανάλωσης είναι από ιχθυοτροφεία. Στη Γαλλία είναι 0,7 στα 22 κιλά).

