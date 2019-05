Το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και με την υποστήριξη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οικοδόμηση Κοινωνικού Κεφαλαίου και Εμπιστοσύνης: Ο Ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Στην τρίτη κατά σειρά για το 2019 διάλεξη που διοργανώνει το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) με στόχο την προώθηση του διαλόγου σε μείζονος σημασίας ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας, η Ane Tamayo, Καθηγήτρια Λογιστικής στο LSE θα επικεντρωθεί στη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ενώ η σημασία του φυσικού, του ανθρώπινου και του πνευματικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις είναι απολύτως κατανοητή, υπάρχει ένα άλλο είδος κεφαλαίου στο οποίο δίδεται πολύ λιγότερη προσοχή: το Κοινωνικό Κεφάλαιο, που γενικά ορίζεται ως η ποιότητα των σχέσεων που μια επιχείρηση, τα στελέχη και εργαζόμενοι έχουν δημιουργήσει με άλλους ενδιαφερόμενους. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να οικοδομήσουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο; Η ομιλήτρια θα υποστηρίξει ότι ένας τρόπος οικοδόμησης του κοινωνικού κεφαλαίου είναι μέσα από δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στην ομπρέλα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR). Θα αναλύσει πως οι δράσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προσθέσουν εταιρική αξία. Θα υποστηρίξει ωστόσο πως το αίτημα για αύξηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Τη συζήτηση συντονίζει ο Kevin Featherstone, Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE, Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory), και σχολιάζει η Σόφη Δασκαλάκη- Μυτιληναίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας MYTILINEOS S.A.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, στις 18:45μ.μ. στο Μέγαρο Καρατζά, Αιόλου 82-84.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εγγραφή είναι απαραίτητη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.co.uk/e/building-social-capital-and-trust-the-role-of-corporate-social-responsibility-tickets-60252765644

Βιογραφικα Ομιλητων

Ane Tamayo

Καθηγήτρια Λογιστικής στο London School of Economics. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Business από το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων, MSc στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, MPhil στη Χρηματοοικονομική από το City University Business School και MS στην Εφαρμοσμένη Οικονομία και Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Ρότσεστερ. Οι τομείς ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν το ρόλο των λογιστικών πληροφοριών στις κεφαλαιαγορές, την αποτελεσματικότητα της αγοράς, τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον εταιρικό έλεγχο και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα στα κορυφαία περιοδικά λογιστικής και οικονομικών: Journal of Accounting Research, Journal of Finance, στη Διοίκηση και την Επισκόπηση Λογιστικών Μελετών. Η Ane κέρδισε βραβεία για πολλά από τα άρθρα της, με τελευταίο το βραβείο Standard Life Investments 2016 για το καλύτερο βιβλίο της σειράς εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Πριν από την ένταξή του στο δυναμικό του London School of Economics, η Ane ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια στο London Business School. Είναι επίσης επισκέπτης ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και επισκέπτης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Στο London School of Economics, η Ane διδάσκει χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε φοιτητές MSc και ερευνητικά θέματα στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοδότησης για τους διδακτορικούς φοιτητές. Έχει επίσης διδάξει σε διάφορα προγράμματα MBA και Executive MBA.

Σόφη Δασκαλάκη- Μυτιληναίου

Γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc, Deree College) και Οικονομικά (MSc Econ, London School of Economics). Εργάστηκε ως οικονομική αναλύτρια για δύο χρόνια στο «Τμήμα Βραχυχρόνιων Οικονομικών Προβλέψεων» του Υπουργείου Συντονισμού, πέντε χρόνια στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης Ελλάδος και από το 1990 στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., αναπτύσσοντας τους τομείς Εταιρικών Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ (2012-2014) και του Γενικού Συμβουλίου έκτοτε, διετέλεσε από το 2000 έως το 2010 εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και του Δικτύου «Διεθνής Διαφάνεια - Hellas». Από το 2013 είναι μέλος στο Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Πολιτισμού του.

Kevin Featherstone

Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE, κάτοχος της Έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory). Υπήρξε το πρώτο ξένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) στην Ελλάδα (2010-2013). Κατέχει επίσης τη θέση του αντιπροέδρου στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του «Atomium Culture» στις Βρυξέλλες, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που προωθεί τη συνεργασία στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Το 2013 τιμήθηκε με το παράσημο ‘Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα’ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε ένα από τα βιβλία του (γραμμένο σε συνεργασία με τον Kenneth Dyson) ως ένα από τα ‘100 αξιοσημείωτα βιβλία για την Ευρώπη’. Αρθρογραφεί συχνά στην Καθημερινή.