Οι νόμιμες πωλήσεις τσιγάρων στην ΕΕ θα εντοπίζονται και θα ανιχνεύονται από τις 20 Μαΐου 2019. Όλες οι καπνοβιομηχανίες, όλοι οι χονδρέμποροι καθώς και όλα τα σημεία, δηλαδή όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο καπνού, θα εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία γίνεται για να εξαλειφθεί το λαθρεμπόριο.Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού για την Ελλάδα και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία θα παρέχει: α) ·Portal (πλατφόρμα) με όλες τις σχετικές πληροφορίες, β) Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας, γ) Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ) η είσοδος στην πλατφόρμα για την ιχνηλασιμότητα

Βήμα 1ο

Στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα από που θα λαμβάνονται οι κωδικοί:www.gsis.gr

Αφού θα φορτώσει η σελίδα θα μας ζητηθούν κάποια στοιχεία.

Βήμα 2ο

Τα στοιχεία που μας ζητούνται σε αυτήν την σελίδα είναι:

Α) ΑΦΜ

Β) Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, για τα άτομα ως επαγγελματίες (individuals)

Γ) Όνομα εταιρείας για διαχειριστές εταιρείας (non- individuals)

Δ) Διεύθυνση

Ε) E-mail

Βήμα 3ο

Ο οικονομικός φορέας (καπνοβιομηχανία, ιδιοκτήτης σημείου, χονδρέμπορος) θα λάβει άμεσα ένα email με οδηγίες για επιβεβαίωση του λογαριασμού του.

Ο οικονομικός φορέας θα κάνει κλικ στο σύνδεσμο που θα του έχει σταλεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του.

Βήμα 4ο

Το σύστημα θα ζητήσει από τον οικονομικό φορέα να δημιουργήσει έναν προσωπικό κωδικό (κεφαλαία, γράμματα, αριθμοί).

Αφού οριστεί ο κωδικός πρόσβασης, ενεργοποιείται ο λογαριασμός του οικονομικού φορέα και μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα χρησιμοποιώντας το email του (user id) και τον κωδικό του (password).

Η διαδικασία εγγραφής λογαριασμού έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Βήμα 5ο

Οι οικονομικοί φορείς που εκμεταλλεύονται τουλάχιστον μία εγκατάσταση (ένα σημείο δηλαδή, πχ ένα ψιλικό) θα υποβάλουν αίτηση για τον πρώτο κωδικό που χρειάζονται.

Ο οικονομικός φορέας συνδέεται στην πλατφόρμα καταγράφοντας το email και των κωδικό που όρισε προηγουμένως (password).

Βήμα 6ο

Το σύστημα υποδεικνύει στον οικονομικό φορέα να υποβάλει αίτηση για τον πρώτο αυτό κωδικό (EOID). Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω:

Όνομα οικονομικού φορέα(για επαγγελματίες, αυτό το πεδίο θα οριστεί σε "Επώνυμο, Όνομα", για διαχειριστές εταιρειών, αυτό το πεδίο θα οριστεί στην εταιρική ονομασία).

Αναπληρωματικό όνομα (προαιρετικό)

Διεύθυνση

Χώρα εγγραφής (Ελλάδα ή Κύπρος μόνο).

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αριθμός ΑΦΜ

Αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης (προαιρετικό)

Βήμα 7ο

Έτσι αφού ο χρήστης έχει συμπληρώσει τη φόρμα και έχει κάνει αίτημα για να λάβει τον Αριθμό Φορέα (EO_ID), θα του σταλεί, στο email που έχει δηλώσει, το εξής:

1) EO_ID : ΈΝΑΣ ΚΩΔΙΚΌΣ. Πρόκειται για τον αριθμό του Φορέα, δηλαδή εγώ ως Κώστας με το ΑΦΜ τάδε, με τι κωδικό είμαι περασμένος στο σύστημα

1) EO_CODE : ΕΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πρόκειται για έναν κωδικό ανάκτησης ο οποίος πρακτικά δεν μας χρησιμεύει κάπου. Σε περίπτωση όμως που χαθούν τα στοιχεία ή ο λογαριασμός μας, έχοντας αυτόν τον κωδικό, θα ανακτηθούν τα στοιχεία μας.

Βήμα 8ο

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει εγγραφεί με επιτυχία, θα συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό πρόσβασης και θα προσγειωθεί στο ταμπλό/αρχική σελίδα (dashboard).

Οι πιο πρόσφατες παραγγελίες, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λιανοπωλητές που προστέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα θα εμφανιστούν στις αντίστοιχες κάρτες.

Τα σημεία λιανικής δηλώνουν μόνο τις εγκαταστάσεις (facilities) και τίποτε άλλο.

Αριστερά στο ταμπλό υπάρχει η κατηγορία facilities, όπου εκεί δηλώνουμε το σημείο ή τα σημεία μας.

Παράδειγμα: Εγώ ως Κώστας μπορεί να έχω στο ΑΜΦ μου δηλωμένα 2 σημεία (ένα περίπτερο, ένα ψιλικό). Θα πρέπει να γράψω ξεχωριστά και για τα δυο, τις διευθύνσεις τους, το είδος τους (εμείς επιλέγουμε το retail outlet γιατί έχουμε σημεία λιανικής) και τη χώρα στην οποία βρίσκονται (Ελλάδα φυσικά).

Στην ερώτηση αυτή 'Does this facility has tax warehouse status?' πατάμε όχι (no) καιπροχωράμε(done). Αυτή η απάντηση αφορά μόνο τα σημεία(ψιλικά, περίπτερα, καπνοπωλεία) και όχι τα σημεία που έχουν και αποθήκες!

Τώρα κάτω από την κατηγορία εγκαταστάσεις (facilities) θα μας εμφανίσει τα σημεία τα οποία έχουμε και τους κωδικούς (αριθμούς καταστημάτων) που αντιστοιχούν σε αυτά.

Αυτοί οι δύο κωδικοί (LEGR1FGR κλπ) είναι οι Αριθμοί Καταστήματος τους οποίους θα πρέπει να έχουν οι προμηθευτές μας για να μας δηλώνουν ως «προορισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) συνδεόμαστε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς μας από το taxisnet!

Οι Αριθμοί που χρειάζονται είπαμε είναι ο α) Αριθμός Φορέα (EO_ID) καθώς και ο/οι β) Αριθμός Καταστήματος ή Αριθμοί Καταστημάτων.

Μπορούν τα σημεία να εξουσιοδοτούν τους χονδρεμπόρους να κάνουν την εγγραφή για λογαριασμό τους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία: Official Journal of the European Union, L 96, 16 April 2018, 2018/574, Άρθρο 14 και Άρθρο 16, Τρίτη παράγραφος.

H Περίοδος εγγραφής ξεκινά αύριο 10 Μαΐου και τελειώνει στις 20 Μαΐου. Η περίοδος αυτή δεν είναι αυστηρή, απλώς όσοι δεν εγγραφούν εντός αυτού του δεκαημέρου θα λαμβάνουν αποθέματα καπνικών και όχι τα καινούργια τσιγάρα τα οποία θα έχουν ιχνηλασιμότητα.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ