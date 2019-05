Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει ότι η MADA Capital και η Mada Financial Services, θυγατρικές της Primavis Capital, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων, που δραστηριοποιείται στη Μέση Ανατολή, επέλεξαν το Axia, την Omni-channel πλατφόρμα Investment Management, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Wealth και Fund Management εργασιών της.

