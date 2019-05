Η παραγόμενη ενέργεια του υβριδικού αυτού συστήματος θα καταναλώνεται επί τόπου στις ιδιοκαταναλώσεις της πετρελαϊκής εγκατάστασης της Εni, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση φυσικού αερίου στην παραγωγή και κατά συνέπεια αποφυγή εκπομπών 6.500 τόνων CO 2 / έτος.

