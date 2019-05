Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων των EAA & Norway Grants (Χρηματοδότηση από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ονόματι «Business Innovation in Greece», ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου 2019.

More in this category: