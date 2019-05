Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος συναντήθηκε με τον κ. Philip Jiang, Senior Vice President of Huawei Technologies Co. Ltd., στο Πεκίνο στις 13 Μαΐου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα.