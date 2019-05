«Τα ψηφιακά αρχεία σε αταξία και η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε παραβιάσεις και ψηφιακά περιστατικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πιθανότατα θα προκαλέσουν διακοπή των εργασιών γραφείου, σπατάλη χρόνου και απώλεια ενέργειας που σχετίζεται με την ανάκτηση αρχείων που λείπουν. Για τις επιχειρήσεις - ιδιαίτερα τις μικρές και ενεργά αναπτυσσόμενες εταιρείες που προσπαθούν να είναι αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές - η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητη. Η καταπολέμηση της ακαταστασίας, η προσεκτική διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης και η χρήση λύσεων για την ψηφιακή ασφάλεια, δεν αφορούν μόνο στην προστασία από τις διαδικτυακές διαταραχές. Αποτελεί εγγύηση για αποτελεσματική εργασία χωρίς διακοπές, όπου όλα τα αρχεία είναι στη σωστή θέση και οι εργαζόμενοι μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο τους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, έχοντας όλα τα δεδομένα που χρειάζονται», δήλωσε ο Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing στην Kaspersky Lab.

Οι επιχειρήσεις θέτουν τον εαυτό τους σε αυξημένο κίνδυνο απώλειας δεδομένων, μη περιορίζοντας τις ενέργειες τόσο των υφιστάμενων όσο και των πρώην εργαζομένων τους. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων (ένας στους τρεις - 33%) εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα ενός προηγούμενου εργοδότη, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα των δεδομένων και την επιβίωση της εταιρείας, βρίσκει η νέα έρευνα – “ Sorting out digital clutter in business” - της Kaspersky Lab. Οι πρώην εργαζόμενοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς, για παράδειγμα σε έναν νέο χώρο εργασίας, ή μπορεί ακόμα και να τα διαγράψουν ή να τα καταστρέψουν τυχαία. Ως αποτέλεσμα, η ανάκτηση των δεδομένων θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να δαπανηθεί σε πιο χρήσιμα επιχειρηματικά καθήκοντα.

