Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 1.050 παιδιών και 1.400 γονέων/κηδεμόνων, πραγματοποιήθηκε το έκτο φεστιβάλ των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ , την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης». Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν παιδιά από 14 ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες από τους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας, Ευβοίας και Κυκλάδων, οι οποίες υποστηρίζονται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ . Επίσης, στο φεστιβάλ συμμετείχαν, για πρώτη φορά, παιδιά από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 25 μαθητές του “Over The Rainbow” International School του Λουξεμβούργου, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας.

More in this category: