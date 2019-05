Με απαρτία 73.11% και υπό την ηγεσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Bertrand Dumazy , η Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ενέκρινε όλα τα ψηφίσματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μερίσματος του 2018 με € 0.86 ανά μετοχή, με την επιλογή λήψης του 100% του ποσού σε νέες μετοχές. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από τις 20 Μαΐου 2019 . Η δυνατότητα επανεπένδυσης μπορεί να ασκηθεί μεταξύ 22 Μαΐου και λήξης των εργασιών στις 5 Ιουνίου 2019. Κάθε μέτοχος που δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού μέχρι το πέρας αυτής της περιόδου, θα λάβει ολόκληρο το μέρισμα σε μετρητά . Το μέρισμα θα πληρωθεί στις 11 Ιουνίου 2019. Η Συνέλευση των Μετόχων αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη διοίκηση να σχολιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τη διψήφια αύξηση των οργανικών λειτουργικών εσόδων σε όλες τις περιοχές και τις επιχειρηματικές γραμμές του Ομίλου. Συζητήθηκε και το αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου Fast Forward . Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική των πωλήσεων της Edenred και την ικανότητά της να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, ιδίως μέσω της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας. Το 2018, ήταν επίσης ένα μεγάλο έτος όσον αφορά στις εξαγορές. Χάρη στην ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών , ο Όμιλος συνεχίζει να παρέχει υψηλές αποδόσεις μετόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα επίπεδο χρέους που δίνει τη δυνατότητα μιας αξιολόγησης «Ισχυρής Επένδυσης» BBB + από το Standard and Poor's. Στη Συνέλευση των Μετόχων, οι μέτοχοι έλαβαν την Ενοποιημένη Έκθεση του 2019 (διαθέσιμη στη διεύθυνση www.edenred.com ), στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το επιχειρηματικό μοντέλο της Edenred , το οποίο υπόκειται σε σημαντικούς μετασχηματισμούς με σκοπό να ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις στον κόσμο της εργασίας. Μια επισκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κατέδειξε την ικανότητα του Ομίλου να παράγει κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη και να μοιράζεται τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης με όλους τους “stakeholders”. Ο Jacques Adoue , Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στους τομείς Ανθρώπινων Πόρων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ο Jeanne Renard , Ανώτερος Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στον τομέα της Μεταρρύθμισης, παρουσίασαν τα προγράμματα προβολής της Edenred και τη δέσμευσή της για ποικιλομορφία μέσω πρωτοβουλιών όπως η υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη Ποικιλομορφίας της Γαλλίας στις αρχές του 2019. Μετά το διορισμό του Jean-Bernard Hamel από το Συμβούλιο Εργασίας της Edenred ως διευθυντή εκπροσώπησης των εργαζομένων τον Ιούνιο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και συμμορφώνεται με τον κώδικα AFEP-MEDEF όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και την ανεξαρτησία του διευθυντή. Τα πλήρη αποτελέσματα της καταληκτικής ψηφοφορίας, καθώς και περίληψη της Συνέλευσης, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ενότητα Επενδυτές/Μετοχές της ιστοσελίδας www.edenred.com .

