Η Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, κα. Orla O’Hanrahan, παρουσίασε το οικονομικό περιβάλλον της Ιρλανδίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, η ιρλανδική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό το 2018, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,7%. Τα δημόσια οικονομικά της χώρας εξακολουθούν να βελτιώνονται, λόγω της έντονης αύξησης της παραγωγής, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 66,6% του ΑΕΠ. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό, με τη χώρα να βρίσκεται στην 23η θέση στην ετήσια έκθεση Doing Business 2019 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ιρλανδία, έχει μια πολύ ανοικτή οικονομία, με το εμπόριο να αντιπροσωπεύει περίπου το 208% του ΑΕΠ της. Έχει καταφέρει να προσελκύσει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, μέσω σειράς κινήτρων που προσφέρει στους δυνητικούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν εγκαταστήσει εκεί την έδρα τους.

