Στην ομάδα της Deloitte Ελλάδος εντάσσεται ο Κωστής Χλουβεράκης από την 20 η Μαΐου 2019, ως Principal in Consulting, Analytics και Customer Experience Leader. Ο Κ. Χλουβεράκης έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α., έχοντας εξειδικευτεί στον τομέα της ψηφιακής στρατηγικής, του machine learning , καθώς και στο data analysis αλλά και την βελτίωση των ψηφιακών λειτουργιών μεγάλων οργανισμών . Η κίνηση αυτή ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της Deloitte, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην διαχείριση σημαντικών προκλήσεων για τον πελάτη, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ανάλυση δεδομένων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

