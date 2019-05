Με Έπαινο στην κατηγορία «Ανακαίνιση & Επέκταση» διακρίθηκε το Εμπορικό Πάρκο Smart Park της REDS , θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ , στο πλαίσιο των βραβείων ICSC European Shopping Center Awards 2019, που διοργανώνει ο πιο σημαντικός οργανισμός στον κλάδο των εμπορικών κέντρων παγκοσμίως, το International Council of Shopping Centers. Το ICSC αριθμεί 70.000 μέλη σε 100 χώρες και συνιστά διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που αναδεικνύει από το 1977 τις υψηλές επιδόσεις στο λιανικό εμπόριο.

