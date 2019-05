Για περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνία στο knowhowgreece @ ebrd . com

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο της σεμινάριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τίτλο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και Χρηματοδότηση Εμπορίου (Advanced Export Practice and Trade Finance)».

