Μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας και πρόεδρο του ΣΕΒ τα τελευταία 5 χρόνια, Θεόδωρο Φέσσα, επέλεξε να τιμήσει φέτος το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, απονέμοντάς του το 5o Business Unusual Award . Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και πολιτικού κόσμου.

More in this category: