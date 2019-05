Μήνυμα προς την Ελλάδα να υιοθετήσει πολιτικές πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις στέλνει ο μεγαλοεπενδυτής και διευθύνων σύμβουλος της καναδικής Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο κ. Γουάτσα εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις επενδυτικές προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα.

