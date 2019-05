Ήδη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «MAD for a Cause» έχει πραγματοποιηθεί μια παιδική ευχή. Ο επτάχρονος Ερνάντ απέκτησε πριν από λίγες μέρες ένα δωμάτιο γεμάτο με τους αγαπημένους σούπερ ήρωες, αλλά και κούκλες για την αδελφή του.

O Θέμης Γεωργαντάς υποδέχθηκε μέσα στη βιτρίνα τον Σάκη Ρουβά, την Ελένη Φουρέιρα και τον SNIK μαζί με τα αγαπημένα τους αντικείμενα που προσφέρουν στο «MAD for a Cause», ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές τριών παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

«Κάμερες, φώτα, ήχος και πάμε….». Σε τηλεοπτικό στούντιο και για έναν καλό σκοπό, την πρωτοβουλία «MAD for a Cause», την οποία υλοποιεί ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με τον MAD, μεταμορφώθηκε η βιτρίνα του πολυκαταστήματος attica City Link στο κέντρο της Αθήνας.

