Οι τρεις πρώτες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το project τους στο Retail Technologies Conference που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την 1 η Οκτωβρίου, ενώ η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Retailtech Hub Program στο Μόναχο. Επίσης θα είναι υποψήφιa για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιτάχυνσης και στήριξης της εταιρείας, και θα έχει την ευκαιρία συμμετοχής στο πρόγραμμα Plug and Play, ένα από τα πιο ενεργά δίκτυα επιχειρηματιών στη Silicon Valley.

O Yenal Gökyıldırım extended Board Member του MediaMarktSaturn Retail Group έχοντας στην ευθύνη του εκτός από τη MediaMarkt Turkey & και τη MediaMarkt Hellas, έχει τη χαρά να συμπεριλάβει και συμμετοχές από ελληνικές start up εταιρείες σε αυτή τη δεύτερη χρονιά του διαγωνισμού. Οι εταιρείες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019 για τις παρακάτω κατηγορίες: Τεχνολογίες Λιανικών Πωλήσεων (Retail SalesTechnologies), Τεχνολογίες μετά την πώληση (After-Sales Technologies), Διαδικασίες εταιρικής ψηφιοποίησης (Corporate Digitalization Process) στο www.mediamarktstartupchallenge.com .

