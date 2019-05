Ο Πρόεδρος της Microsoft Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Philippe Rogge αφιέρωσε μέρος της ομιλίας του, με τίτλο "AI – Engine for Growth", στην METIS και τις καινοτομίες που εισήγαγε πρώτη στον κλάδο της ναυτιλίας θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των Τεχνικών και Επιχειρησιακών Τμημάτων των Ναυτιλιακών Εταιρειών.

