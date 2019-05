Η εισηγμένη εταιρεία Ικτίνος μέσω της θυγατρικούς της εταιρείας Latlirus Ltd έχει προχωρήσει σε κρούσεις σε επενδυτές για την πώληση ενός μεγάλου τουριστικού project στην Κρήτη, που έχει στα σκαριά. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, με κέντρο θαλασσοθεραπείας, μαρίνα τουριστικών σκαφών γήπεδο golf, συνεδριακό κέντρο και δύο οικιστικές περιοχές με 300 βίλες στη θέση Όρμος Φανερωμένης της Κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας.

