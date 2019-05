Σύμφωνα με in vitro τοξικολογικές δοκιμές, το glo παρουσιάζει σημαντικά μειωμένες βιολογικές αντιδράσεις σε σχέση με το κάπνισμα, σε ότι αφορά παθήσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η καρδιαγγειακή νόσος, ενώ μελέτη που αξιολόγησε την επίδραση του τσιγάρου έναντι του glo σε 10 τελικά σημεία, που σχετίζονται με τη λειτουργία του κυττάρου, το οξειδωτικό στρες και τη ζημιά στο DNA, έδειξε μειωμένες αντιδράσεις στο glo σε σχέση με το τσιγάρο.

Τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τον δυνητικά μειωμένο κίνδυνο του προϊόντος θερμαινόμενου καπνού glo έναντι του παραδοσιακού τσιγάρου παρουσίασε η British American Tobacco στο 2 ο Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

