Στις πιστοποιήσεις για τον ΓΚΠΔ αναφέρθηκε ο Δρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της StudySmart. «Η ενημέρωση σε τακτική βάση, είναι πλέον, όχι μόνο σημαντική, αλλά και απαραίτητη ώστε να μετέχει κανείς στις εξελίξεις. Εμείς στη StudySmart, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ανόδου για τα soft skills, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς – η αγορά εργασίας τα ζητάει πλέον πολύ, παράλληλα με τις τεχνικές γνώσεις», τόνισε ο κ. Κυρίτσης. «Πρέπει όλοι μας να εξελίσσουμε τους εαυτούς μας διαρκώς και, κυρίως, να εκπαιδευόμαστε συνέχεια και να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας πάνω σε θέματα αιχμής, όπως είναι ο ΓΚΠΔ». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πιστοποίηση (CIPP/E) επαγγελματιών που εμπλέκονται στην προστασία δεδομένων από το International Association of Privacy Professionals (IAPP) και πώς αυτή προσθέτει αξία και συμβάλλει στη συμμόρφωση των οργανισμών προς τον ΓΚΠΔ.

