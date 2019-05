«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε πρωτοποριακές startups να συμμετάσχουν στο πρόγραμμά μας. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα έργα τους και να κατακτήσουν την παγκόσμια αγορά. Ως διεθνής πωλητής στον κυβερνοχώρο, μας ενδιαφέρει η δημιουργία προηγμένων λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες διαφόρων βιομηχανιών. Με την ενσωμάτωση των καλύτερων λύσεων στις τεχνολογίες μας, στοχεύουμε να συνδυάσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τις αξίες για τις εταιρικές στρατηγικές ασφάλειας των υπαρχόντων, αλλά και των δυνητικών πελατών μας. Η Kaspersky Lab επιθεωρεί, επικυρώνει, αναζωογονεί και ενισχύει τις πιο εξελιγμένες και ρηξικέλευθες τεχνολογίες για να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της», δήλωσε ο Vitaly Mzokov, Head of Verification στην Kaspersky Lab.

Προκειμένου να γίνουν μέλη του προγράμματος, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε μια πρόκληση που έχει δημιουργήσει η Kaspersky Lab και η BIBA Venture Partners . Η πρόκληση αυτή έχει σχεδιαστεί για τις εταιρείες που εργάζονται επάνω σε προηγμένα έργα αιχμής στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας στους ακόλουθους τομείς: τις μεταφορές, το βιομηχανικό Internet of Things (IIoT), την καταπολέμηση της απάτης και το blockchain.

