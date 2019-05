Η έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας « ORKLA FOOD INGREDIENTS AS » προς τους μετόχους της εταιρίας « ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

