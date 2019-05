Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018 κατά -8,5%, ενώ σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία μειώθηκε κατά 1,1%. Το Αθλητικό Στοίχημα είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αποτελώντας το 47,6% των εσόδων, ακολουθούμενο από τα Παιχνίδια Λοταρίας με συνεισφορά 40,7% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου. Τα συμβόλαια Τεχνολογίας αποτέλεσαν το 5,4%, και τα VLTs το 4,1% των συνολικών εσόδων, ενώ οι Ιπποδρομίες/ Κυνοδρομίες αντιπροσώπευσαν το 2,2% των συνολικών εσόδων για το Α’ τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση και κατά 3,0% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε κατά 1,2pps (στο 16,5%) ως προς τα έσοδα και κατά 3,1pps (στο 29,1%) ως προς το GGR. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 4,5 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 45,8% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2018,ενώ το περιθώριο EBT μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά -1,6pps (στο 2,3%). To ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκε κατά 4,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διαμορφούμενο στα -10,8 εκατ. Ευρώ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 εμφανίζονται μειωμένες, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, κατά 16,3 εκατ. ευρώ. Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 647,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 32,2 εκατ. Ευρώ σε σχέση με τον Καθαρό Δανεισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς επηρεάστηκε και από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16. Στις αρχές Μαΐου 2019, ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής του εταιρείας αθλητικού στοιχήματος TOTOLOTEK SA, στην Merkur Sportwetten GmbH, θυγατρική του Ομίλου Gauselmann που εδρεύει στο Espelkamp της Γερμανίας. Παράλληλα, στις αρχές Μαΐου 2019, η Intralot ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του Ομίλου και ειδικότερα όσον αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις Operations, Technology, Digital και Commercial, καθώς και την αναδιοργάνωσή τους με στελέχη από το έμπειρο δυναμικό της εταιρείας. Τέλος, στα τέλη Μαΐου 2019, ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε την είσοδο του στην αγορά του Καναδά με την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη Λοταρία της Κυβέρνησης της British Columbia (BCLC). Σε σχέση με τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της μερικής απώλειας ορισμένων συμβολαίων την προηγούμενη χρονιά, όμως η επιτυχής έναρξη του έργου του Illinois στις 18 Φεβρουαρίου 2019 έχει ήδη ξεκινήσει να αντισταθμίζει προοδευτικά τις επιπτώσεις αυτές. Οι συνεχείς θετικές ειδήσεις από τις εξελίξεις στη νομοθεσία του αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ, στη District of Columbia και τη Montana, δημιουργούν άμεση προσδοκία για νέες πηγές εσόδων στην υποσχόμενη αγορά του αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ. Είμαστε επίσης, πολύ αισιόδοξοι για τη Gamenet, τη συμμετοχή μας στην Ιταλία, η οποία ανακοίνωσε πολύ ισχυρή ανάπτυξη κατά το Α’ τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η Intralot πρόσφατα υπέγραψε ένα σημαντικό συμβόλαιο με τη BCLC στον Καναδά για την προμήθεια του "Lottery Gaming Engine”, καθώς και των τερματικών, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού τους, αλλά και επιπλέον υπηρεσιών, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την είσοδο της στην αγορά του Καναδά. Επιπρόσθετα των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, συνεχίζουμε την εφαρμογή ενός πλάνου λειτουργικών βελτιώσεων και μείωσης κόστους, που θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα από την έναρξη διάθεσης των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

