Το 2000 ξεκίνησε η στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Ιαπωνική πολυεθνική MITSUI & CO. EUROPE PLC. Από το έτος 2000, οι δέκα επιχειρήσεις του ομίλου λειτουργούν υπό την ομπρέλα της Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group, όπου έχει και τον κεντρικό συντονισμό στόχων και στρατηγικής.

«Στόχος είναι να γίνουμε ο «Μπάρμπα Στάθης» στα φρέσκα προϊόντα. Εστιάζουμε στην ντομάτα και στην πατάτα. Παράγουμε περίπου 4.000 τόνους ντομάτες και περίπου 2.000 τόνους πατάτες. Στην ντομάτα κυρίως στα μικρά μεγέθη και τσαμπί. Ο τζίρος της Lucias Farm αντιπροσωπεύει το 10% του Ομίλου περίπου στα 8 εκατ. ευρώ» τόνισε σε ιδιωτική συζήτηση με δημοσιογράφους ο κ. Ευθυμιάδης. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Ευθυμιάδης, το νέο προϊόν της εταιρείας είναι η baby πατάτα Lucia’s Farm - τύπου ραγού – που στοχεύει να καλύψει μια νέα ανάγκη της ισορροπημένης διατροφής, αφού η πατάτα που βράζεται με τη φλούδα διατηρεί μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C και βιταμινών του συμπλέγματος Β. Άλλωστε, όπως τόνισε, μέχρι σήμερα, όλες οι ποσότητες πατάτας baby - τύπου ραγού, που διακινούνται στην Ελληνική αγορά είναι εισαγόμενες. «Βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση, καθώς πωλούνται περίπου 7-8.000 τόνοι κύρια γαλλικές» ανέφερε και πρόσθεσε «Βλέπουμε ότι υπάρχει αγορά και γι' αυτό προχωρούμε. Θα γίνει υδροπονική και σε αυτό. Παράλληλα έχουμε 22 περίπου παραγωγούς με συμβολαιακή στην πατάτα στο Νευροκόπι και 7 για πατάτα το καλοκαίρι στην Αχαγιά. Συνολικά 800.000 τόνοι πατάτας διακινούνται. Τα ίδια και στην ντομάτα που είναι μια αγορά με 500.000 τόνους ετησίως. Εξάγουμε ελάχιστα στην Βουλγαρία. Στόχος είναι να φτάσουμε στους 7.000 τόνους στην ντομάτα. Κι έτσι να έχουμε συνεχή παρουσία στα ράφια μια και αυτό είναι βασικό πλεονέκτημα Ισπανών και Γάλλων.»

