To 66% των Ελλήνων CEOs εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας, ενώ το 68% στοχεύει να επεκταθεί σε αναπτυγμένες αγορές για τα επόμενα 3 έτη, όπως καταδεικνύει μεταξύ άλλων η έρευνα CEO Outlook, με τη «σφραγίδα» της KPMG. Η έρευνα ενσωματώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ελληνικά αποτελέσματα και ευρήματα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των Ελλήνων σε σχέση με τους CEOs των κύριων χωρών που συμμετέχουν στην έκθεση αυτή.

