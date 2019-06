Η ανάγκη για την εξεύρεση νέου επενδυτή για τη Notos Com προέκυψε μετά την πρόσφατη απόφαση της Pillarstone να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά.

Το σενάριο της εισόδου του ομίλου Φάις στο μετοχικό κεφάλαιο της Notos Com μέσω της συμμετοχής του με ποσό έως 7 εκατ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την «επιστροφή» στην Pillarstone των περίπου 7 εκατ. ευρώ, με τα οποία είχε χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα τη Notos Com, εξετάζεται από τις πιστώτριες τράπεζες.

