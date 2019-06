Ο κ. Δημοσθένης Νικολόπουλος, IS Operation & Program Office Director της WIND Hellas, δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα μεγάλο έργο, με τη σημαντική συμβολή και την τεχνογνωσία της Space Hellas. Με την ολοκλήρωσή του, όλοι οι μηχανικοί μας έχουν αποκτήσει σε βάθος εικόνα του νέου δικτύου, καθώς το έχτισαν από την αρχή και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του ΙΤ της εταιρείας μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι καθώς τα οφέλη της νέας υποδομής είναι πολλαπλά σε οικονομίες κλίμακας, αύξηση της απόδοσης των συστημάτων, σταθερότητα και ασφάλεια, νέες δυνατότητες για κάλυψη disaster recovery, δυνατότητα δρομολόγησης κίνησης σε εναλλακτικά sites, με ελάχιστο ή μηδενικό downtime διατηρώντας το ίδιο IP σχήμα των source συστημάτων, καθώς επίσης στην οργάνωση των δικτύων, αλλά και την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή όλης της καλωδίωσης».

Η Space Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό έργο υποδομής, την αναβάθμιση τoυ IT Data Center της WIND Hellas, στη Λ. Αθηνών. Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για την αντικατάσταση και συγχώνευση του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού, υπεύθυνου για τη διασύνδεση και δρομολόγηση της κίνησης όλων των εταιρικών συστημάτων, τόσο μέσα στο Data Center, όσο και με την υπόλοιπη εταιρεία και τις ιστοσελίδες της.

