Ο κ. Βασίλης Χαλκιάς έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μέλος του Συμβουλίου Κυκλοφοριακών Ερευνών της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών (Transportation Research Board - TRB) ενώ, για δεύτερη τετραετία, υπηρετεί ως μέλος στο ΔΣ της Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδρομων (ΙΒΤΤΑ – International Bridge Tunnel and Turnpike Association), με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Το 2014, ο κ. Χαλκιάς ανέλαβε την Προεδρία της HELL ASTRON ( HELL enic AS sociation of T oll RO ad N etwork - Ελληνικές Υποδομές & Οδοί με Διόδια), του φορέα που εκπροσωπεί όλους τους σύγχρονους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, και τον Ιούνιο του 2016, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στη Μαδρίτη της Ισπανίας εκλέχθηκε στην ηγετική ομάδα της ASECAP , της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητόδρομων με έδρα τις Βρυξέλλες, υπηρετώντας αρχικά το πρώτο έτος σαν 2 ος Αντιπρόεδρος, στη συνέχεια το δεύτερο έτος σαν 1 ος Αντιπρόεδρος και τον Ιούνιο του 2018, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, ανέλαβε την Προεδρία της ASECAP, την πρώτη που αναλάμβανε ποτέ Έλληνας στα 48 χρόνια ύπαρξης του πολυεθνικού αυτού Οργανισμού.

